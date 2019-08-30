Трамп оголосив надзвичайний стан у США через ураган

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида через наближення урагану "Доріан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що ураган "Доріан" може стати руйнівною для США за останні 30 років. У зоні небезпеки знаходиться вся Флорида, включаючи Майамі та Форт-Лодердейл, на території яких проживає близько 10 млн. чоловік.

"Шторм у другій половині дня перетворився досяг позначки 3 категорії. Очікується, що потенційно може досягти 4 категорії, де швидкість вітру може досягати 225 км/год", - йдеться в повідомленні.

Дональд Трамп в п'ятницю оголосив надзвичайний стан у Флориді і уповноважив Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.

Нагадаємо, в середині липня на територію США насувався ураган "Баррі". Тоді понад 62 тис. людина зіткнулися з перебоями в електропостачанні у зв'язку з тропічним штормом.

Також повідомлялося, що Трамп обговорював зі своїми радниками можливість боротьби з ураганами з допомогою ядерних бомб.