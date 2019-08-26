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Трамп запропонував боротися з ураганами ядерними бомбами

Новини » Політика    26.08.2019 - 10:05

Трамп двічі висловлював в Білому домі ідею підривати йдуть на країну урагани

Президент США Дональд Трамп обговорював з радниками з національної безпеки ідею використання ядерних бомб у боротьбі з ураганами, які загрожують Сполученим Штатам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Один з джерел передав слова президента, висловлені в ході однієї з нарад в Білому домі, присвяченого проблемі ураганів: «Я зрозумів. Я зрозумів. Чому б нам не підірвати їх ядерною бомбою? Вони починають формуватися біля узбережжя Африки, коли вони рухаються через Атлантику, ми кидаємо бомбу в епіцентр урагану, і вона руйнує його. Чому ми не можемо так зробити?.

Співрозмовник, який був на тій зустрічі, розповів, що реакція доповідача була приблизно такою: «Сер, ми подивимося, що можна з цим зробити». Насправді, зазначає джерело, присутні були вражені. «Після того як нарада закінчилася, ми подумали: «Що за? Що ми будемо робити з цим?».

Повідомляється, що Трамп раніше висловлював подібну ідею в розмові з одним високопоставленим чиновником Білого дому. В матеріалах до засідання Ради національної безпеки США в 2017 році йдеться, що президент питав, чи може адміністрація бомбити урагани. При цьому слово «ядерний» в контексті бомбардувань ураганів не вживалося. При цьому ідея Трампа бомбити урагани не отримала продовження.

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