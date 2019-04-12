Трамп звинуватив спецслужби США в стеженні за його передвиборним штабом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що співробітники американських правоохоронних органів в 2016 році вели стеження за його виборчою кампанією. Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Таким чином він прокоментував зроблену напередодні заяву генпрокурора США Вільяма Барра.

"Безумовно, за моєю кампанією велося стеження", - підтвердив Трамп.

Виступаючи в середу в Сенаті генпрокурор заявив, що за виборчим штабом Трампа велося стеження.

"Важко повірити в те, що це могло статися. Проте це так. За моїм штабом велося стеження, і відповідь (Барра, - ред.) була надзвичайно точною", - зазначив Трамп.

Президент США додав, що це було незаконне стеження.

Водночас лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що своїми заявами Барр "зруйнував крупицю довіри, яка до нього ще залишалася", навмисно скориставшись звинуваченнями, вигаданими прихильниками теорій змови і "союзниками президента на Fox News".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення почати розслідування про змову між його передвиборним штабом і РФ було спробою державного перевороту.