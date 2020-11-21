Трамп звинуватив розробників вакцин від COVID-19 у "змові" проти нього

Розробники вакцин від коронавірусу спеціально затягнули з оголошенням про успішні випробування препаратів. Це могло нібито вплинути на підсумки виборів президента США.

Про це чинний глава держави Дональд Трамп заявив на прес-конференції в Білому домі.

Він стверджує, що великі фармацевтичні компанії нібито запустили негативну рекламу вартістю в мільйони доларів проти нього під час передвиборчої кампанії.

"Проти нас були великі фармацевтичні компанії, ЗМІ проти нас, великі технологічні компанії проти нас", - заявив Трамп.

Зокрема, президент вважає, що компанія Pfizer навмисно не повідомила про успішні випробування своєї вакцини до виборів через те, що це могло збільшити його шанси на перемогу.

Трамп допустив, що якщо про успішні випробування вакцини від COVID-19 оголосили б раніше, це нібито могло б вплинути на результати виборів і дати йому додаткові голоси.

Раніше РБК-Україна писало, що Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) США заявило, що вибори президента в 2020 році стали найбільш безпечними в історії.

При цьому в Агентства немає доказів того, що бюлетені з голосами виборців були втрачені або віддані на користь іншого кандидата.

Раніше штаб Трампа заявив, що отримав кілька доказів фальсифікації на виборах президента США.

Також РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.