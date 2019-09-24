Трамп звинуватив Китай у невиконанні обіцянок

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що звинуватив Китай в грабіжницької діяльності, яка позбавила Америку мільйонів робочих місць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, Китай не виконав обіцянки, які взяв на себе під час вступу у Всесвітню торгову організацію в 2001 році.

"Китай не тільки відмовився прийняти обіцяні реформи, але й охопив економічну модель, залежну від величезних ринкових бар'єрів, великих державних субсидій, маніпулювання валютою, примусового обміну технологіями, демпінгу товарів та крадіжки інтелектуальної власності, а також торгових секретів у великих масштабах", - заявив Трамп.

Незважаючи на це, президент США заявив, що Америка готова до відновлення економічних відносин з Китаєм.

"Американський народ прихильний відновлення балансу у наших відносинах з Китаєм. Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди, яка буде вигідно для обох країн. Як я ясно дав зрозуміти, я не прийму погану угоду", - заявив Трамп.

Нагадаємо, 20 вересня у Вашингтоні відновилася підготовка до торговельних переговорів між США і Китаєм. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода може відбутися на початку жовтня.