США направили есмінець до місця підриву танкерів у Оманській затоці

Фото: есмінець Mason (US Navy)

Сполучені Штати не мають наміру вплутуватися в конфлікт, але захищатимуть свої інтереси

Сполучені Штати направили есмінець Mason у Оманську затоку до місця атаки на два танкери, у якій США звинувачують владу Ірану. Про це повідомили в американському центральному командуванні, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військові США заявили, що не мають наміру вплутуватися в новий конфлікт на Близькому Сході, але захищатимуть американські інтереси та свободу навігації.

Також повідомляється, що в районі вибуху танкерів вже перебуває ще один американський есмінець - Bainbridge.

"Есмінець USS Bainbridge залишається в тісному контакті з пошкодженим танкером Kokuka Courageous і не терпітиме нападу", - повідомили в центральному штабі.

Нагадаємо, раніше держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що за напади на танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, відповідальний Іран, який своїми діями посилює напруженість у близькосхідному регіоні.

Зі слів Помпео, інформація про причетність Ірану до вибухів танкерів ґрунтується на даних розвідки і на аналізі використаної під час атаки зброї. У Держдепі вважають, що в регіоні тільки Іран здатен на такі атаки.