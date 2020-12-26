Трамп звинуватив ФБР і Мін'юст США в бездіяльності щодо порушень на виборах президента

Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань (ФБР) нічого не зробило для розслідування фальсифікацій на президентських виборах. Їм має бути "соромно".

Про це Трамп написав у Twitter.

Він упевнений, що бездіяльність цих відомств увійде в історію разом з "найбільшою аферою в історії США", яку він вважає минулі вибори.

"Міністерство Юстиції і ФБР нічого не зробили щодо фальсифікацій виборів в 2020 році, які стали найбільшою аферою в історії нашої країни, незважаючи на величезні докази. Їм має бути соромно. Історія запам'ятає це. Ніколи не здавайтеся. Побачимося в окрузі Колумбія 6 січня", - сказав Трамп.

У Вашингтоні 6 січня відбудеться засідання колегії вибірників для остаточного затвердження результатів виборів в США, на яких переможцем став кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден. Процедура пройде в Конгресі.

Раніше повідомлялося, що Трамп в середу, 23 грудня, наклав вето на проєкт військового бюджету на 2021 рік. Документ успішно пройшов Палату представників і американський Сенат.