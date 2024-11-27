Трамп планирует назначить главой ВМС США бизнесмена, не служившего в армии

Будущий президент США Дональд Трамп выбрал кандидата на пост руководителя Военно-морских сил США. Должность может получить бизнесмен Джон Фелан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Должность главы ВМС требует одобрения Сената, где у Республиканской партии будет большинство в следующем году.

Фелан является активным донором кампании Трампа и других комитетов, связанных с Республиканской партией. В апреле он пожертвовал более 834 тысяч долларов совместному комитету Трампа. В августе бизнесмен принял республиканца в своем доме, когда тот приехал на благотворительную акцию в Аспене (штат Колорадо).

Американские издания отмечают, что Фелан, которого планируют назначить главой ВМС, не служил в армии.

Джон Фелан является основателем и главой частной инвестиционной фирмы Rugger Management LLC, расположенной во Флориде. Он также был управляющим партнером MSD Capital, частной инвестиционной компании.

"Джон будет чрезвычайной силой для наших Военно-морских сил и непоколебимым лидером в продвижении моего видения "Америка прежде всего"", - заявил Трамп.

Команда Трампа

После победы на выборах президента США Дональд Трамп начал формировать свою команду. Ряд представителей будущей администрации Трампа поддерживает Украину, но несколько персон делали неоднозначные заявления о войне в Украине.

Пост вице-президента США займет сенатор Джей Ди Венс. Он отказался назвать российского диктатора Владимира Путина врагом и допускал территориальные уступки Украины для завершения войны.

Кроме того, Трамп хочет назначить губернатора Южной Дакоты Кристи Ноем главой Министерства внутренних дел. Она утверждала, что помощь Украине якобы является стратегической ошибкой США.

Больше об окружении Трампа и тех, кто вошел в команду нового президента США - в материале РБК-Украина.

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