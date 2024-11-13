Трамп выбрал бывшего директора нацразведки новым руководителем ЦРУ

В своей публикации Truth Social Трамп отметил, что "с нетерпением ожидает, что Джон станет первым человеком, занимающим обе высшие должности в нашей разведке".

Между тем, сам Рэтклифф не прокомментировал свое будущее назначение, и его кандидатуру должен подтвердить Сенат.

Что известно о Джоне Рэтклиффе

Республиканец Рэтклифф трижды занимал место в Конгрессе США, прежде чем пойти работать в первую администрацию Трампа в середине 2020 года. А впервые он был избран в Конгресс в 2014 году и работал в Постоянном специальном комитете Палаты представителей по вопросам разведки, Судебном комитете, Комитете по этике и Комитете внутренней безопасности.

Трамп впервые выдвинул Рэтклиффа на этот пост в 2019 году, но тогда он отозвал свою кандидатуру на фоне беспокойства в Республиканской и Демократических партиях по поводу своей квалификации для такой должности.

Вместе с тем Рэтклифф был успешно утвержден через год после того, как Трамп снова выдвинул его на должность шефа разведки США.

Рэтклифф ранее заручился благосклонностью Трампа, когда решительно защищал президента во время процесса по импичменту. Его впоследствии назначили частью команды защиты Трампа во время его первого импичмента.

Как директор национальной разведки Рэтклифф сосредотачивал свое внимание на вопросах, касающихся космоса, и вопросах Китая, который он назвал главной угрозой для США.

В 2023 году Рэтклифф стал приглашенным научным сотрудником консервативной Heritage Foundation, организации, стоящей за противоречивым "Проектом 2025", описывающим как план организации на второй срок Трампа входил в перечень его 267 "участников".

До избрания в Конгресс он был назначен в 2004 году администрацией Буша прокурором США в Восточном округе Техаса.

В 2023 году адвокаты Трампа пытались помешать Рэтклиффу дать показания перед федеральным крупным жюри в рамках расследования специального прокурора по вмешательству в выборы после президентских выборов 2020 года. Рэтклифф дал показания перед жюри в апреле 2023-го.

Добавим, Джон Рэтклифф был одним из самых резких критиков генпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в выборы 2016 года.