Трамп обещает снизить тарифы на импорт из Индии: когда это произойдет

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка снизит тарифы на импорт из Индии.

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил, что США снизят "в какой-то момент" ставки пошлин на импорт из Индии в связи с сокращением ею объемов закупок нефти в России.

"Сейчас тарифы для Индии очень высокие из-за российской нефти, и они прекратили импортировать российскую нефть. Существенно снизили. Да, мы собираемся снизить тарифы", - сказал он во время общения с журналистами в Белом доме.

 

Шестого ноября Дональд Трамп заявлял, что Индия в основном прекратила покупать российскую нефть после санкций и тарифов со стороны Вашингтона.

На вопрос журналиста о том, как проходят его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Трамп ответил: "Отлично, все идет хорошо. Он прекратил, по большей части прекратил покупать нефть у России".

 

 

Как Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти

Индия является вторым по величине импортером российской нефти в мире - ее опережает только Китай. На этом фоне президент США Дональд Трамп ввел против Индии дополнительные тарифы, чтобы заставить ее сократить закупки нефти у России.

Исторически Индия почти не закупала нефть у России, предпочитая поставки из стран Ближнего Востока. Однако ситуация изменилась в 2022 году после вторжения России в Украину и введения ценового потолка в 60 долларов за баррель странами "Большой семерки".

Ограничение должно было сократить доходы Кремля, но сохранить поставки на мировой рынок. Индия при этом отказывалась покупать нефть из Ирана и Венесуэлы, которые находятся под санкциями США, зато российская нефть оставалась разрешенной и дешевой, что привело к резкому росту импорта.

