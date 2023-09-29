Байден публично назвал Трампа и его последователей угрозой демократии

Президент США Джо Байден во время речи в Аризоне назвал бывшего главу государства Дональда Трампа и его приспешников по движению Make America Great Again угрозой демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Сейчас в Америке происходит что-то опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основные убеждения нашей демократии: движение MAGA", - сказал Байден.

Он отметил, что нынешняя Республиканская партия руководствуется и запугивается экстремистами MAGA, и если их повестка дня будет реализована, то институт американской демократии "коренным образом изменится".

Также Байден прокомментировал недавнее предложение Трампа казнить главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли за "измену", заметив, что молчание республиканцев в ответ на этот комментарий было "оглушительным".

"Трамп говорит, что Конституция дает ему право делать все, что он захочет в должности президента. Я никогда не слышал, чтобы президенты делали все, что им вздумается. Я никогда не слышал, чтобы президенты об этом шутили", - заявил Байден.

Подытоживая, он добавил, что "демократии не обязательно гибнут под дулом винтовки".

"Они могут погибнуть, когда люди молчат, когда они не могут подняться", – пояснил президент США.

Отношения Трампа и Байдена

В преддверии избирательной гонки отношения между Байденом и Трампом особенно обострились. Бывший президент заявляет, что все судебные дела, открытые против него, являются "политической расправой", тогда как Байден призывает общество не доверять Трампу ввиду его вероятных правонарушений.

Недавно Трамп заявил, что в случае победы на выборах он арестует Байдена и всех его союзников.

"Ответ таков: у меня нет выбора, потому что они делают это с нами", - сказал экс-президент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.