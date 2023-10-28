Один из кандидатов в президенты США приостанавливает свою кампанию
Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший вице-президент США Майк Пенс приостановил свою президентскую кампанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сегодня, 28 октября, Пенс приостановил свою президентскую кампанию.
Он объявил об этом, выступая на Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе в субботу.
Президентские выборы в США
Следует отметить, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
До начала голосования республиканцы и демократы должны определить по одному кандидату, который будет представлять их на выборах.
Фаворитом среди Республиканской партии сейчас является Дональд Трамп, а среди Демократической - Джо Байден.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предстоящие выборы президента США повлияют на помощь нашей стране.
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