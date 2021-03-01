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"Америка на останньому місці": Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 05:44
"Америка на останньому місці": Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена Фото: Дональд Трамп (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент Джо Байден став найгіршим очільником США в сучасній історії. Його перший місяць на посаді був "катастрофічним".

Про це сказав колишній президент США Дональд Трамп під час виступу у Флориді ввечері 28 лютого.

Трамп додав, що "всі знали", що адміністрація Байдена буде "поганою", однак "ніхто не очікував, що настільки".

"У Джо Байдена був катастрофічний перший місяць з усіх президентів у сучасній історії США, це правда", - заявив колишній президент.

Він додав, що у Байдена "проти робочих місць, проти кордонів, проти енергетики і проти науки".

"Всього за один короткий місяць ми пішли від "Америка на першому місці" до "Америка на останньому місці", - додав Трамп.

Раніше Байден прокоментував рішення Сенату у справі про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для Трампа.

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