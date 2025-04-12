Трамп о новых тарифах: США могут делать, что хотят - другие платят или отказываются

Президент США Дональд Трамп озвучил жесткую позицию о новых таможенных тарифах. Он заявил, что США устанавливают требования, для других стран есть два варианта - сотрудничать или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, которое он сделал на борту Air Force One.

"Общаемся со многими странами. В конце концов, можем делать, что хотим. Но мы стремимся быть справедливыми. Мы устанавливаем тариф. Они выбирают: сотрудничать или нет. Вот где мы. Можем установить тариф различными способами. Они платят, торгуются или отказываются", - сказал Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что не думает, что кто-то будет считать установленные им таможенные тарифы слишком высокими.

"Если они считают, что это слишком высокая цена, они не должны вести бизнес", - заявил Дональд Трамп.