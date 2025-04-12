Трамп о новых тарифах: США могут делать, что хотят - другие платят или отказываются
Президент США Дональд Трамп озвучил жесткую позицию о новых таможенных тарифах. Он заявил, что США устанавливают требования, для других стран есть два варианта - сотрудничать или нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, которое он сделал на борту Air Force One.
"Общаемся со многими странами. В конце концов, можем делать, что хотим. Но мы стремимся быть справедливыми. Мы устанавливаем тариф. Они выбирают: сотрудничать или нет. Вот где мы. Можем установить тариф различными способами. Они платят, торгуются или отказываются", - сказал Трамп.
При этом президент США подчеркнул, что не думает, что кто-то будет считать установленные им таможенные тарифы слишком высокими.
"Если они считают, что это слишком высокая цена, они не должны вести бизнес", - заявил Дональд Трамп.
Новые таможенные тарифы Трампа
Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импорт. Это исторический шаг, который всколыхнул мир и рынки. Ряд стран пригрозили США контрмерами в ответ на введенные пошлины.
Трамп заявлял, что мог бы рассмотреть отмену или уменьшение пошлин для стран, если те сделают "феноменальное" предложение.
Уже 9 апреля Трамп приостановил дополнительные тарифы для ряда стран. Речь идет о более 75 странах, обратившихся к США с предложением переговоров. Для этих государств будет действовать 10% пошлина. Президент США также заявлял, что готов сделать исключения для большинства стран, но подчеркивал, что 10% таможенная ставка - это минимум.
Напомним, что США также ввели для Украины 10% таможенную ставку. В правительстве объясняли, что это не является критическим для Украины.
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