Трамп недоволен заявлениями и Зеленского, и Путина о войне в Украине

Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, Левитт отметила, что президент Трамп "прилагает невероятные усилия, чтобы заключить мирное соглашение между Россией и Украиной". Однако ему не нравится риторика Украины и России по этому вопросу.

"Он выразил свое недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон этого конфликта. Он высказал свое мнение о том, что, по его мнению, должно произойти, чтобы этот конфликт завершился", - отметила пресс-секретарь.

Правда, Левитт не уточнила, какие именно заявления Зеленского и Путина не угодили Трампу. Она лишь добавила, что президент США продолжает упорно работать над урегулированием российско-украинской войны, и "команды продолжают работать".

Недовольство Трампа

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп рассказал в интервью, что "разъярен" и "очень зол" на Путина из-за заявлений о якобы нелегитимности Зеленского, а также вопроса прекращения огня в Украине.

Трамп разозлился после того, как российский диктатор Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского. В пятницу Путин снова фактически повторил свой лозунг, что Зеленский якобы нелегитимен и призвал создать переходное правительство (временное управление под эгидой ООН), которое могло бы фактически устранить Зеленского.

Также Трампу очень не нравится, что война продолжается, несмотря на его усилия достичь мира. Поэтому он пригрозил ввести пошлины в размере 25-50% на российскую нефть. Трамп отметил, что пошлины против России вступят в силу в течение месяца, если не будет соглашения о прекращении огня.