Трамп нестандартно отреагировал на инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

"Ну, у нее было интересное событие. Она выдающаяся женщина. НАТО обеспокоено этим, думаю, мы оба", - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что "никто не знает", из-за чего у самолета главы Еврокомиссии перестал работать GPS.

"Но у нее забрали возможность использовать телефон. Знаете, иногда это хорошая вещь. Если бы такое когда-то случилось со мной, я был бы счастлив", - добавил президент США.