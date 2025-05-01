Трамп назвал встречу с Зеленским в Ватикане "моментом утешения"

Президент США Дональд Трамп высказался о своей недавней встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время мероприятий на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане. Глава государства отметил, что это было "моментом утешения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа для ABC News.
Так американский лидер ответил на просьбу корреспондента Терри Морана прокомментировать "впечатляющую" фотографию, которая "облетела весь мир", на которой Трамп и Зеленский в базилике Святого Петра "разговаривают о мире".
"Этот момент был в определенном смысле моментом утешения, потому что - огромное количество людей погибает. Много его людей погибают", - ответил на это президент США.
Трамп добавил, что "их убивают, и мне это очень плохо".
Отметим, что разговор президентов Украины и США тет-а-тет в Италии 26 апреля стал их первой встречей после ссоры в Овальном кабинете в Вашингтоне в конце февраля.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече в базилике Святого Петра 26 апреля (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Интервьюер ABC News высказал предположение, что Трамп, похоже, изменил свое отношение к намерениям российского диктатора Владимира Путина, вспомнив о публикации американского президента в соцсети после разговора с Зеленским в соборе Святого Петра. Тогда американский лидер раскритиковал российские обстрелы городов Украины и добавил, что это "заставляет меня думать, что, возможно, он (Путин, - ред.) не хочет останавливать войну"
Сейчас Трамп согласился с предположением ведущего, и заявил, что "это возможно, конечно".
Вместе с тем президент США добавил, что до сих пор верит, что российский диктатор якобы хочет мира и прекращения войны против Украины.
Напомним, 26 апреля в Ватикане состоялись похороны Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля. Церемонию посетили тысячи верующих и около 50 мировых лидеров. В рамках мероприятия состоялась и личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Позже Зеленский рассказал детали встречи с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства назвал ее "очень символической".
В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп и Зеленский провели "продуктивную встречу" перед похоронами Франциска.
Добавим, РБК-Украина собрало в отдельном материале все, что известно о встрече Зеленского и Трампа.
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