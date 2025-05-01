Трамп назвал встречу с Зеленским в Ватикане "моментом утешения"

Так американский лидер ответил на просьбу корреспондента Терри Морана прокомментировать "впечатляющую" фотографию, которая "облетела весь мир", на которой Трамп и Зеленский в базилике Святого Петра "разговаривают о мире".

"Этот момент был в определенном смысле моментом утешения, потому что - огромное количество людей погибает. Много его людей погибают", - ответил на это президент США.

Трамп добавил, что "их убивают, и мне это очень плохо".

Отметим, что разговор президентов Украины и США тет-а-тет в Италии 26 апреля стал их первой встречей после ссоры в Овальном кабинете в Вашингтоне в конце февраля.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече в базилике Святого Петра 26 апреля (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Интервьюер ABC News высказал предположение, что Трамп, похоже, изменил свое отношение к намерениям российского диктатора Владимира Путина, вспомнив о публикации американского президента в соцсети после разговора с Зеленским в соборе Святого Петра. Тогда американский лидер раскритиковал российские обстрелы городов Украины и добавил, что это "заставляет меня думать, что, возможно, он (Путин, - ред.) не хочет останавливать войну"

Сейчас Трамп согласился с предположением ведущего, и заявил, что "это возможно, конечно".

Вместе с тем президент США добавил, что до сих пор верит, что российский диктатор якобы хочет мира и прекращения войны против Украины.