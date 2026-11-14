Трамп назвал причину, почему в США ограничили авиаперелеты по стране

В эфире телеканала корреспондент Питер Дуси рассказал, что он поговорил с Трампом по телефону. В ходе этой беседы американский лидер дал понять, что приостановка вылетов самолетов не связана с кибератакой или же искусственным интеллектом.

Глава Белого дома предполагает, что причина кроется в старом оборудовании.

"По его словам, скорее всего, ситуация связана с большим количеством старого неисправного оборудования в инфраструктуре, на которую опирается Федеральное управление гражданской авиации (FAA), чтобы самолеты могли оставаться в воздухе. Он сказал, что некоторому из этого оборудования около 55 лет, но оно по-прежнему должно работать и функционировать", - говорит журналист, сославшись на слова Трампа.

Также президент добавил, что с Конгрессом уже обсуждали необходимость его замены, однако этого до сих пор не произошло.

Помимо этого корреспондент рассказал, что госсекретарь США Марко Рубио выступал на одном из мероприятий, однако сейчас вернулся в Белый дом. Питер Дуси пояснил, что обычно такого не происходит в столь позднее время.

"Таким образом, они собирают всю команду, чтобы убедиться, что у президента есть достоверная информация и он может определить дальнейшие действия", - добавил он.

Будет ли выступление кого-то из официальных лиц по инциденту, пока неизвестно. Однако представители администрации Трампа возвращаются в Белый дом и пока еще не было объявлено об окончании рабочего дня для прессы.

Обновлено в 03:30

FAA сняло запрет на вылет самолетов. На данный момент авиасообщение восстанавливается, а в Белом доме ожидается брифинг властей.