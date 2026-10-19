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Трамп назвал позицию Си Цзиньпина по Украине "справедливой"

23:03 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Трамп назвал позицию Си Цзиньпина по Украине "справедливой" Фото: лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Китая Си Цзиньпин занял "справедливую" позицию в вопросе войны РФ против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, может ли он обсудить вопрос Украины на потенциальной встрече с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Я бы это сделал, но пока я считаю, что он был вполне справедлив в вопросе Украины. Он не слишком активно вмешивался, и то же самое касается России. Они не делали и близко столько, сколько могли бы, и я это ценю. Они знают, что я это ценю", - ответил президент.

Позиция Китая

Стоит заметить, что позиция Китая в вопросе войны России против Украины является крайне неоднозначной. Хоть китайские власти, в том числе Си Цзиньпин, и заявляют о том, что они "нейтральны" и хотят, чтобы война РФ против Украины завершилась, китайские компании массово поставляют в Россию товары двойного назначения.

С помощью китайских деталей россияне производят свои беспилотники и ракеты, которыми впоследствии они атакуют Украину.

За время полномасштабной войны Си Цзиньпин уже неоднократно встречался с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы укрепить сотрудничество между странами, а также критиковал западные санкции против России. В то же время с Зеленским, согласно открытым данным, он провел только 1 телефонный разговор.

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