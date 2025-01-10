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Трамп назвал "подлой шарадой" приговор по делу о деньгах актрисе Сторми Дэниэлс

США, Пятница 10 января 2025 19:59
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Трамп назвал "подлой шарадой" приговор по делу о деньгах актрисе Сторми Дэниэлс фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на на приговор по делу о деньгах актрисе Сторми Дэниэлс. Он пообещал подать апелляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Радикальные демократы проиграли еще одну жалкую, неамериканскую охоту на ведьм", - сказал он.

Трамп заявил, что "дела никогда не было".

"Сегодняшнее событие было ужасной шарадой, и теперь, когда оно закончилось, мы оспорим эту мистификацию, которая не имеет никаких оснований, и восстановим доверие американцев к нашей некогда великой системе правосудия", - продолжил политик.

Трамп добавил, что "настоящее жюри", американский народ, высказался, переизбрав его подавляющим мандатом на одних из самых значимых выборов в истории.

"Как убедился американский народ, в этом "деле" не было ни преступления, ни ущерба, ни доказательств, ни фактов, ни закона, только очень противоречивый судья, звездный свидетель, который является лишенным прав, опальным, серийным лжесвидетельством и преступным вмешательством в выборы", - резюмировал он.

Как сообщалось, 10 января суд объявил приговор новоизбранному президенту США Дональду Трампу по делу о деньгах актрисе Сторми Дэниэлс. Он получил условный срок.

Добавим, что сейчас это дело является единственным среди других против Трампа в США, которое дошло до логического завершения и получило приговор, не считая еще два дела, которые были прекращены из-за неконституционности судебного преследования Трампа как новоизбранного президента США.

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