Трамп назвал "подлой шарадой" приговор по делу о деньгах актрисе Сторми Дэниэлс

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на на приговор по делу о деньгах актрисе Сторми Дэниэлс. Он пообещал подать апелляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Радикальные демократы проиграли еще одну жалкую, неамериканскую охоту на ведьм", - сказал он.

Трамп заявил, что "дела никогда не было".

"Сегодняшнее событие было ужасной шарадой, и теперь, когда оно закончилось, мы оспорим эту мистификацию, которая не имеет никаких оснований, и восстановим доверие американцев к нашей некогда великой системе правосудия", - продолжил политик.

Трамп добавил, что "настоящее жюри", американский народ, высказался, переизбрав его подавляющим мандатом на одних из самых значимых выборов в истории.

"Как убедился американский народ, в этом "деле" не было ни преступления, ни ущерба, ни доказательств, ни фактов, ни закона, только очень противоречивый судья, звездный свидетель, который является лишенным прав, опальным, серийным лжесвидетельством и преступным вмешательством в выборы", - резюмировал он.