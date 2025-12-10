Трамп назвал страну с самой прочной границей в мире

Президент США Дональд Трамп считает, что американская граница является одной из самых прочных в мире, однако все же уступает укреплениям Северной Кореи.
Об этом Трамп сказал во время своего выступления, сообщает РБК-Украина.
По словам президента США, граница КНДР является "еще самой прочной" и имеет семь рядов проволоки под высоким напряжением.
Он утверждает, что каждый из этих барьеров якобы находится под током около миллиона вольт, а преодоление даже одного слоя может быть смертельно опасным.
"Мы имеем одну из самых прочных границ в мире. Но есть страна, чья граница, пожалуй, еще более прочная - это Северная Корея. Там граница укреплена семью рядами проволоки, и каждый из них находится под напряжением около миллиона вольт. Если перерезать один - до второго можно просто не дожить. А преодолеть два - уже почти рекорд", - сказал Трамп.
Отношения между США и Северной Кореей всегда были напряженными из-за ядерной программы КНДР, введенных против нее санкций и глубоких политических разногласий.
Вашингтон неоднократно призывал Пхеньян остановить ядерные испытания, однако переговоры между сторонами периодически срывались и переходили в фазу застоя.
Впервые Трамп и северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретились в июне 2018 года в Сингапуре.
Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, поскольку стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.
В июне 2019 года Трамп стал первым президентом США, который ступил на территорию КНДР после приглашения Ким Чен Ына. Американский лидер также предлагал главе Северной Кореи посетить Вашингтон.
После начала второго президентского срока Трамп заявил о намерении возобновить диалог с Ким Чен Ыном и вернуться к попыткам нормализации отношений.