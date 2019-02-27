Трамп назвав зустріч з Кім Чен Ином "чудовою"

Трамп чекає відновлення діалогу з лідером КНДР завтра

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также ждет возобновления диалога в четверг, 28 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Трамп сообщил о хорошем диалоге с Ким Чен Ыном.

"Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра", - заявил Трамп.

Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына началась в Ханое. Ким Чен Ын заявил, что США и КНДР преодолели препятствия, и поэтому лидеры двух стран сегодня проводят встречу. Ким Чен Ын выразил надежду, что этот саммит будет успешным.

РБК-Украина писало, что встреча Трампа и Ким Чен Ына начнется в 11:40 по киевскому времени из коротких переговоров. После этого запланирован совместный ужин с помощниками в пятизвездочном отеле Metropole.

Ожидается, что в рамках этих встреч стороны начнут обсуждать дорожную карту денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время сообщается, что основные встречи будут проходить в четверг. На 28 февраля также запланированы пресс-конференции и подписания соглашений по итогам саммита.