США підтримують звільнення демонстрантів в Білорусі, але цього недостатньо, - Помпео

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Влада Білорусі закликають почати діалог із суспільством

США підтримують звільнення демонстрантів у Білорусі, але цього недостатньо. Білоруська влада повинна почати діалог з громадянським суспільством.

Про це заявив у суботу на спільній прес-конференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем державний секретар США Майк Помпео.

"Ми закликаємо білоруську владу почати діалог з білоруським суспільством. Ми говорили, що вибори (президента Білорусі, - ред.) не були вільними та справедливими", - сказав Помпео.

Він додав, що в останні дні ведуться активні переговори з європейськими лідерами, щоб підтримати білоруський народ.

Також Помпео зазначив, що США підтримують звільнення затриманих у Білорусі учасників акцій протесту, але вважають це недостатнім кроком.

Нагадаємо, раніше державний секретар США закликав до проведення нових президентських виборів в Білорусі.

Відзначимо, 9 серпня в Білорусі спалахнула хвиля протестів після президентських виборів, на яких переміг Олександр Лукашенко. Силовики взялися придушувати протести. За різними даними, затримали близько 6 тисяч осіб. Згодом громадян почали відпускати.

Також повідомлялося, що у лікарнях перебувають більше 200 учасників протестів.