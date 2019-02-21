Трамп назвав умови послаблення санкцій проти Північної Кореї

Повна денуклеаризація Корейського півострова є запорукою зняття санкцій з КНДР

Обсуждать смягчение со стороны Соединенных Штатов санкций против Северной Кореи (КНДР) президент Дональд Трамп готов после "реальных действий" со стороны КНДР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

Речь идет о ядерном разоружении Корейского полуострова, о чем Трамп договаривался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре 12 июня 2018.

"Я думаю, что руководство КНДР готово к таким шагам", - подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что предстоящая его вторая встреча с лидером Северной Кореи не будет последней.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам). Стороны обсудят вопрос денуклеаризации КНДР.

Отметим, что недавно специальная комиссия ООН сообщила, что КНДР продолжает тайно развивать свою ядерную программу. Так, Пхеньян продолжает собирать, тестировать баллистические ракеты и использовать ядерный центр в Йонбене. Для сборки и тестирования баллистических ракет использует гражданские объекты, в частности аэропорты.