Трамп назвав свою роботу "неймовірно збитковою"

У той же час Трамп не має наміру залишати пост президента США

Президент США Дональд Трамп терпит "невероятные финансовые убытки" на своей работе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The New York Times.

По его словам, работа президентом США не приносит деньги. Кроме того, он назвал ее одной из "величайших финансовых неудач всех времен". В то же время президент США отметил, что не намерен покидать должность.

"Знаете, к счастью, я не нуждаюсь в деньгах…Но я несу убытки, и они невероятные", - подчеркнул Трамп и добавил, что работа ему нравится.

Отметим, Трамп подал заявку на переизбрание еще в январе 2017 года, что позволило ему собирать и тратить средства на новую предвыборную кампанию. В четвертом квартале прошлого года на эти цели президент привлек 21 млн долларов, на начало 2019 года его предвыборный бюджет составил чуть более 19 млн долларов.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не ждет большой помощи в строительстве стены от представителей Демократической партии США.

Кроме того, он рассказал, когда США и Китай смогут заключить торговую сделку.