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Трамп заявив, що не очікує великої допомоги від демократів у будівництві стіни

Новини » Політика    31.01.2019 - 16:17
Трамп заявив, що не очікує великої допомоги від демократів у будівництві стіни
Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Президент США у черговий раз розкритикував Демократичну партію

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не чекає великої допомоги в будівництві стіни від демократів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Twitter.

За словами американського лідера, стіна здебільшого вже побудована.

Трамп заявив, що не очікує великої допомоги від демократів у будівництві стіни

"Великі секції стіни вже побудовані... реконструкція існуючих стін також є дуже важливою частиною плану з остаточного належного забезпечення безпеки нашого кордону. Стіна буде побудована так чи інакше! Давайте тепер будемо називати їх стінами і перестанемо грати в політичні ігри! Стіна - це стіна!" - підкреслив Трамп.

Глава США також у черговий раз обрушився з критикою на Демократичну партію.

Трамп заявив, що не очікує великої допомоги від демократів у будівництві стіни

"Республіканці у Комітеті з питань національної безпеки витрачають свій час. Демократи, незважаючи на всі докази і каравани, що наближаються, не збираються давати гроші на будівництво відчайдушно необхідної стіни... Стіна вже будується, я не очікую великої допомоги! Демократи стають партією пізніх абортів, високих податків, відкритих кордонів та злочинності!" - заявив він.

Нагадаємо, глава США заявив про значне зростання числа вбивств у Мексиці в минулому році. Так, за даними президента, в порівнянні з 2017-м у 2018 році кількість вбивств зросла на 33%.

Раніше Трамп підкреслив, що має намір домогтися будівництва стіни на кордоні з Мексикою у будь-якому випадку навіть після завершення "шатдауну".

Як писало РБК-Україна, президент США готувався ввести режим надзвичайного стану уздовж південного американського кордону.

Трамп заявив про значне зростання числа вбивств у Мексиці в 2018 Трамп має намір побудувати стіну з Мексикою в будь-якому випадку
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