Трамп назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності

Президент США Дональд Трамп заявив, що найкращим доказом його невинності є слова президента України Володимира Зеленського. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Трамп зазначив, що Зеленський визнав, що американський президент не чинив на нього тиск під час липневої телефонної розмови.

"Президент України сказав, що я не чинив на нього тиск, щоб він робив щось погане. Кращого свідоцтва і бути не може! Байден ж, будучи віце-президентом, разом зі своїм сином, навпаки, заробили мільйони доларів шляхом залякування президента України. Вони також награбували мільйони в Китаї. Це погано!" - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що липнева розмова президентів США і України викрив співробітник ЦРУ, який протягом недовгого часу працював у Білому домі.

РБК-Україна писало, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американського лідера звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.