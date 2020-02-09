Трамп назвав причини відстороення експерта по Україні з Білого дому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав причини усунення з Білого дому одного з головних свідків у справі про імпічмент Александра Віндмана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку американського президента в Twitter.

За словами Трампа, співробітник Ради національної безпеки США підполковник Віндман "неправильно" передав зміст його "ідеальних" телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським.

"У фейкових новинах продовжують говорити про підполковника Віндмана так, ніби я повинен думати лише про те, наскільки він прекрасний. Насправді я його не знаю, ніколи не розмовляв з ним і не зустрічався з ним. Але він був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків", - пояснив він.

Американський президент додав, що отримав від керівника Віндмана погану рекомендацію, в якій йшлося про те, що підполковник має проблеми з підпорядкуванням та витоком інформації.

"Іншими словами - геть!", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, раніше адвокат Девід Прессман заявив, що його клієнта, підполковника Віндмана, було усунуто з посади співробітника Ради нацбезпеки США. Адвокат зазначив, що Віндмана було усунуто через його роль у справі про імпічмент Трампа.

Як відомо, на початку тижня американський Сенат виправдав Трампа за обома статтями звинувачення в рамках імпічменту. Президент США був визнаний невинним у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.