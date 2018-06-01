Розслідування втручання Росії у вибори обійшлося США в 17 млн доларів

Витрати укладаються в рамки відведеного бюджету

Міністерство юстиції США з моменту призначення Роберта Мюллера спецпрокурором по Росії в травні 2017 року витратило понад 17 млн доларів (14,5 млн євро) на розслідування можливих зв'язків президента Дональда Трампа і його оточення з РФ. Про це в четвер, 31 травня, повідомило видання Politico з посиланням на урядовий фінансовий звіт.

Зокрема, видання повідомляє, що у період з жовтня 2017 року по березень 2018 року виявився для колишнього керівника Федерального бюро розслідувань особливо продуктивним. Фінансові витрати його команди за цей час склали 10 млн доларів (8,5 млн євро). При цьому слідчим у п'яти випадках вдалося домогтися визнання провини підозрюваних, ще 17 особам і організаціям були офіційно пред'явлені звинувачення.

Мюллер видав спеціальну заяву, в якій підкреслив, що всі витрати "укладаються в рамки відведеного бюджету".

Трамп, у свою чергу, в середині травня звинуватив спецпрокурора у фінансовому перевитрату, назвавши роботу його команди "полюванням на відьом".

Як випливає з недавнього звіту Мін'юсту США, 4,5 млн доларів (3,8 млн євро) - це безпосередні витрати на функціонування комісії за минулі шість місяців. З них понад 874 тис. доларів (748 тис. євро) були витрачені на виплату зарплат і бонусів співробітникам, 1,9 млн доларів (1,6 млн євро) пішли на залучення сторонніх фахівців.

Також ще більш 532 тис. доларів (455 тис. євро) були перераховані на транспортні витрати, понад 227 тис. доларів (194 тис. євро) - на IT-послуги і трохи більше 29 тис. доларів (24 тис. євро) - на предмети постачання і матеріальні витрати.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, американські спецслужби підозрюють, що Кремль втрутився в передвиборну президентську кампанію в Сполучених Штатах, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах 2016 року.

Призначений в травні 2017 року міністерством юстиції США спеціальний прокурор і колишній директор ФБР Роберт Мюллер, а також кілька комітетів Конгресу займаються розслідуванням того, мали місце спроби російської влади втручатися у вибори 2016 року, а також пошуком можливих контактів між Москвою і особами, пов'язаними з передвиборним штабом Дональда Трампа.