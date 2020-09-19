ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп назвав ще одну країну, яка може помиритися з Ізраїлем

Вашингтон, Субота 19 вересня 2020 02:24
Трамп назвав ще одну країну, яка може помиритися з Ізраїлем
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що слідом за ОАЕ і Бахрейном нормалізувати відносини з Ізраїлем може ще і Кувейт. Глава Білого дому високо оцінив свої миротворчі досягнення.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

За словами лідера Штатів, Кувейт "надихнув" приклад ОАЕ і Бахрейну, які підписали угоди про повну нормалізацію відносин з Ізраїлем.

За його словами, ще "сім або вісім країн" можуть послідувати прикладу Бахрейну та Об'єднаних Арабських Еміратів "легко і дуже швидко".

"Ніхто не думав, що це станеться. А це не тільки відбувається, але і відбувається досить легко. Все це частина прекрасної загальної картини", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбулось підписання угоди про нормалізацію відносин Ізраїлю, ОАЕ та Бахрейну.

У середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирну угоду. Згідно з нею, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалиму.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ІзраїльДональд ТрампКувейт
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся