Це буде жінка: Трамп назве кандидатуру на місце судді Гінзбург вже наступного тижня

Президент США Дональд Трамп висловив намір оголосити кандидатуру на посаду верховного судді замість померлої Рут Бадер Гінзбург вже наступного тижня. Скоріше за все це буде жінка.

Про це повідомляє Reuters.

"Наступного тижня я буду висувати кандидата. Це буде жінка. Я думаю, це повинна бути жінка, тому що насправді жінки мені подобаються набагато більше, ніж чоловіки", - сказав Трамп.

Як можливі кандидати на посаду судді Верховного суду фігурують

Зазначимо, що місце у Верховному суді США стало вакантним в п'ятницю у зв'язку зі смертю від раку 87-річної Рут Бейдер Гінзбург. Вона була другою за рахунком жінкою в історії США, що стала суддею Верховного суду, і перебувала на цій посаді більше 27 років.

Після смерті судді вищої судової інстанції пост, призначення на який є довічним, повинен бути зайнятий. Президенту-республіканцеві Дональду Трампу відкривається можливість висунути свого кандидата. Потім його повинен буде схвалити Сенат Конгресу США, більшість в якому зараз мають республіканці.

Однак, як повідомляє ВВС, вже двоє сенаторів-республіканців - Сьюзан Коллінз від штату Мен і Ліза Мурковскі від Аляски - сказали, що вони за те, щоб дати можливість Джо Байдену призначити нового суддю, якщо він виграє вибори в листопаді.

Нагадаємо, відома захисниця прав жінок, суддя Верховного суду США Рут Гінзбург померла 18 вересня.

Трамп закликав Сенат невідкладно розглянути запропоновану ним кандидатуру на посаду судді Верховного суду, яка звільнилася у зв'язку зі смертю судді Гінзбург.