Трамп квапить Сенат з голосуванням за його кандидата до Верховного суду

Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)

Президент США Дональд Трамп закликав Сенат невідкладно розглянути запропоновану ним кандидатуру на посаду судді Верховного суду. Вакансія з'явилася після смерті судді Рут Гінзбург.

Про це повідомляє агентство АР.

Лідер сенатської більшості республіканець Мітч Мак-Коннелл через кілька годин після смерті Гінзбург пообіцяв призначити голосування за того, кого висуне Трамп.

Як пише АР, МакКоннелл розпочав безпрецедентну ризиковану стратегію. Як правило, перевірка і слухання щодо кандидата до Верховного суду займає кілька місяців, а до листопада залишається мало часу. Ключові сенатори можуть не захотіти віддавати голоси так близько до виборів.

Трамп заявив, що має намір діяти в цьому питанні без зволікання.

"Ми були поставлені в таке становище влади і важливості, щоб приймати рішення за людей, які так гордо обрали нас. Найбільш важливим з них довгий час вважалося обрання суддів Верховного суду США. У нас є це зобов’язання, без зволікання!", - написав він у Twitter.

У свою чергу демократи заявили, що республіканці мають вчинити відповідно до прецеденту, створеного ними в 2016 році, і не розглядати рішення щодо Верховного суду напередодні виборів.

Кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що будь-яке голосування повинно проводитися після виборів 3 листопада.

Найстаріший член Верховного суду США 87-річна Рут Бейдер Гінзбург померла від раку 18 вересня.

Після смерті судді Верховного суду США цей пост, призначення на який є довічним, повинен бути заповнений.

За словами джерел у Білому домі, очікується, що Трамп якомога швидше призначить консервативну заміну на місце Гінзбург, повідомляє ВВС.

Зазначимо, що Гінзбург належала до ліберального крила Верховного суду США, була найстарішим суддею і другою жінкою-суддею Верховного суду. Вона пропрацювала там 27 років.

Гінзбург була яскравою представницею борців за гендерну рівність. За її біографією в 2018 році був знятий фільм "За статевою ознакою" з Фелісіті Джонс у головній ролі.

За кілька днів до смерті, вона говорила своїй онучці про те, що найбільше бажає дожити до президентських виборів, щоб в разі її смерті вакантну посаду заповнив вже інший президент, пише NPR.

Нагадаємо, кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден випереджає президента-республіканця Дональда Трампа на загальнонаціональному рівні. Він вище в рейтингу серед американських виборців на 9 процентних пунктів.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Суперником Трампа у боротьбі за посаду президента є демократ Джо Байден.

Претендентами на пост віце-президента США є Майкл Пенс і Камала Харріс.