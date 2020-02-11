Трамп має намір створити найпотужніші ядерні сили в світі

У відсутність договорів про контроль над наступальними озброєннями з Росією і Китаєм США будуть створювати найпотужніші" ядерні сили в світі. Про це на зустрічі з губернаторами заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Білого дому.

Відзначимо, що строк дії Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) закінчується на початку 2021 року.

"Зараз і Росія, і Китай одночасно хочуть вести з нами переговори, щоб зупинити шалену витрату мільярдів і мільярдів доларів на ядерну зброю. Але єдиний шлях, поки у нас немає цієї угоди, єдине, що я можу зробити, - це створити найбільш потужні ядерні сили в світі", - сказав Трамп.

Нагадаємо, влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.

У листопаді в Росії заявили, що не встигнуть укласти з США Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження СНО в строк.

Договір СНО-3 був підписаний Росією і США в 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ), 1550 одиниць для боєзарядів на них, 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ Навесні боку обговорили питання продовження договору про наступальні озброєння.