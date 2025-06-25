Трамп набросился с критикой на CNN и NYT из-за ударов по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал издания CNN и NYT. Они писали, что ядерные объекты Ирана не были уничтожены после американских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.
"Фейковые новости CNN вместе с неудачником New York Times объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены", - написал Трамп.
По словам американского президента, и New York Times, и CNN подвергаются жесткой критике со стороны общественности.
Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.
CNN со ссылкой на американскую разведку отмечает, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.
Напомним, что в ночь на 22 июня американские военные атаковали три основных ядерных объекта в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В Пентагоне заявили, что США уничтожили ядерную программу и ядерные амбиции Тегерана.
На днях американский лидер Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие.
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