Трамп набросился с критикой на CNN и NYT из-за ударов по ядерным объектам Ирана

"Фейковые новости CNN вместе с неудачником New York Times объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены", - написал Трамп.

По словам американского президента, и New York Times, и CNN подвергаются жесткой критике со стороны общественности.

Что написали СМИ

Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

CNN со ссылкой на американскую разведку отмечает, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.