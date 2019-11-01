Трамп почав тиск на Україну ще кілька років тому, - WP

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп і його оточення почали втручатися в українську політику ще кілька років тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Зазначається, що існують два питання, відповіді на які Слідча Палата представників, ймовірно, зможе знайти.

"Що було передумовою для першої зустрічі Трампа з тодішнім президентом України Петром Порошенком, яка відбулася 20 червня 2017 року. Київ найняв лобістську фірму BGR Group в січні того ж року, щоб налагодити контакти з американським президентом. Але нічого не сталося. А потім несподівано двері відчинилися.", - йдеться у повідомленні.

За кілька тижнів до цього, до приїзду Порошенко в Білий дім, адвокат Трампа Джуліані відвідав Київ, щоб виступити для "Фонду Віктора Пінчука". Відомо, що він зустрівся з Порошенком і тодішнім Генпрокурором Юрієм Луценко.

Додамо, що після візиту Джуліані українське розслідування в якому згадувалися і виплати колишньому голові виборчого штабу Трампа Полу Манафорту, перейшло від НАБУ до Генпрокуратури.

"Спроби Трампа грати політикою в Україні описуються у все більшому потоці документів і свідоцтв. Палата представників тепер повинна вирішити, чи може він і далі займати свою посаду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, державний департамент Сполучених Штатів Америки погодився оприлюднити листування особистого адвоката американського президента Руді Джуліані з питань, пов'язаних з Україною.

Раніше повідомлялося, що особистий адвокат президента США Руді Джуліані відмовився надати Конгресу документи, пов'язані з діяльністю в Україні, в рамках розслідування справи про імпічмент Трампа. Юрист Джуліані заявив, що Конгрес не отримає документи, так як розслідування, на його думку, незаконне.

Як повідомляло РБК-Україна, в Сполучених Штатах заявили про початок розслідування щодо діяльності особистого адвоката президента Руді Джуліані в Україні. Зокрема, мова йде про лобіювання інтересів деяких українських політиків.