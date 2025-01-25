Трамп может завершить войну РФ против Украины быстрее других в мире, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп может ускорить завершение войны России против Украины. У него больше влияния на Россию, чем у кого-либо другого в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью для газеты Il Foglio.
По словам Зеленского, американский президент хочет завершить войну, но пока еще не имеет всех деталей и не знает, каким будет результат.
"Я ему говорил, что Путин этого не хочет, поэтому быстро этого не будет. Но Трамп благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике и т.д. может это ускорить. По крайней мере он может сделать это быстрее всех в мире, на мой взгляд. С точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономики мира и его личных характеристик, я считаю, что он на это может повлиять точно быстрее других", - сказал он.
Украинский президент добавил, что Китай также имеет большое влияние на Россию, но влияние США, по его мнению, больше.
Напомним, ранее Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины и пригрозил мерами, которые заставят Россию это сделать. "Если мы не заключим "соглашение", к тому же в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам", - заявил американский лидер.
По мнению Зеленского, такое заявление Трампа является "сигналом сильного человека", а также свидетельствует о желании президента США закончить войну РФ против Украины.
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