Трамп может завершить войну РФ против Украины быстрее других в мире, - Зеленский

По словам Зеленского, американский президент хочет завершить войну, но пока еще не имеет всех деталей и не знает, каким будет результат.

"Я ему говорил, что Путин этого не хочет, поэтому быстро этого не будет. Но Трамп благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике и т.д. может это ускорить. По крайней мере он может сделать это быстрее всех в мире, на мой взгляд. С точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономики мира и его личных характеристик, я считаю, что он на это может повлиять точно быстрее других", - сказал он.

Украинский президент добавил, что Китай также имеет большое влияние на Россию, но влияние США, по его мнению, больше.