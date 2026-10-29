Трамп может отложить поставки ракет Patriot в Украину до выборов в США, - Euronews

Как отмечает издание, Украина обратилась к министру обороны США Питу Хегсету с просьбой подписать соглашение о поставках критически важных систем ПВО.

Однако ситуация остается непредсказуемой, а союзники по НАТО сомневаются, что ракеты поступят на промежуточные выборы в США на следующей неделе.

Источники в Североатлантическом альянсе отмечают, что президент США Дональд Трамп использует военную поддержку и вопросы поставок перехватчиков как рычагов давления на украинские власти.

В частности, Вашингтон пытается заставить Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и добиться уступок в мирных переговорах.

Ситуация с противовоздушной обороной в Украине усугубляется интенсивными российскими обстрелами.

По данным украинской стороны, только через две недели Россия выпустила более 100 баллистических ракет по Киеву и области.

При этом американские производственные мощности выпускают около 60-65 ракет Patriot в месяц.

Запасы также истощаются из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и войны против Ирана, что создает глобальный дефицит вооружения.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских союзников самостоятельно передать существующие системы Patriot Украине.

Однако такие страны как Греция и Испания, имеющие менее совершенные системы PAC-2, пока не откликнулись на этот призыв.

Между тем, Германия получила лицензию на производство ракет PAC-2, однако первые поставки ожидаются не ранее конца 2026 или начала 2027 года.

В то же время предварительные планы по налаживанию лицензионного производства ракет Patriot в Украине заблокированы.