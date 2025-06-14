Трамп: мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что мира быть не может, если Иран имеет ядерное оружие. В таком случае - это не мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Глава Белого дома подчеркнул, что остановка иранской ядерной программы является необходимым достижением для мира.

"Для тех людей, которые говорят, что хотят мира - у вас не может быть мира, если у Ирана есть ядерное оружие. Так что все те замечательные люди, которые не хотят ничего делать с Ираном, имеющим ядерное оружие - это не мир", - сказал он в интервью The Atlantic

По словам Трампа, предотвращение появления ядерного оружия у Ирана является жизненно важным интересом США.

"Иран не может иметь ядерную бомбу, все очень просто. Независимо от того, Израиль это или не Израиль - у Ирана не может быть ядерной бомбы", - говорит Трамп.

Также он утверждает, что Иран "все еще хочет заключить сделку" по своей ядерной программе, несмотря на израильские атаки.

Кроме того, он выразил оптимизм по поводу того, что война с ХАМАС в Газе близится к концу.

"Газа уже готова сдаться - или почти готова. Мы вернули многих заложников", - резюмировал он.