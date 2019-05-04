ru
ua

Трамп: мирна угода з денуклеаризації КНДР буде досягнута


Трамп зазначив, що Кім Чен Ин повною мірою усвідомлює великий економічний потенціал для КНДР

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю та заявив, що вірить домовленостям з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це він написав у Twitter.

Трамп висловив упевненість про досягнення мирної угоди з денуклеаризації Північної Кореї.

"Все можливо в цьому дуже цікавому світі, однак я вірю, що Кім Чен Ин повною мірою усвідомлює великий економічний потенціал для Північної Кореї й не робитиме нічого, щоб завадити або покінчити з цим. Він також знає, що я - на його боці, та не хоче порушувати свою обіцянку, яку він дав мені. Угода буде досягнута!", - написав він.

Нагадаємо, КНДР вранці в суботу, 4 травня, повідомила про запуск декількох ракет малої дальності. Запуски були проведені з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.

Також нещодавно в Північній Кореї заявили про випробування тактичної керованої зброї нового типу. За даними місцевих ЗМІ, в ході випробувань були перевірені проектовані показники зброї, які були "високо оцінені за особливий метод наведення польоту і потужну боєголовку".

Результати виборів президента України Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн
Читати всі новини