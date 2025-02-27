Трамп мог отменить визит Зеленского, но вмешался Макрон, - СМИ
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон был бы отменен Дональдом Трампом. Но президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось его переубедить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Как отмечает издание, "встреча едва не сорвалась".
"Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, был отменен американцами, но в итоге был подтвержден после звонка Эммануэля Макрона" - пишут журналисты BFMTV со ссылкой на дипломатический источник.
Как утверждается в статье, в среду, 26 февраля, Зеленский получил сообщение от американской администрации, в котором его просили не приезжать в США для встречи с Дональдом Трампом.
"Тогда Владимир Зеленский позвонил Эммануэлю Макрону, который, в свою очередь, связался с Дональдом Трампом, попросив его принять своего коллегу и добавив, что поручится за него", - сообщают французские журналисты.
В итоге, как уточняется, Дональд Трамп согласился, объявив в среду, 26 февраля что примет Зеленского в Белом доме.
Встреча Зеленского и Трампа
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в пятницу, 28 февраля. Планируется, что Зеленский и Трамп подпишут рамочное соглашение о добыче "редкоземов".
Отметим, что ранее Дональд Трамп посоветовал Украине "забыть о НАТО" и что Европа должна предоставить Украине гарантии безопасности.
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