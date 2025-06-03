Трамп твердо намерен завершить войну РФ против Украины, - Дуда

Только президент США Дональд Трамп может завершить войну России против Украины. И он твердо намерен это сделать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время интервью LRT.
"Я всегда говорил, что, по моему личному мнению, только президент США может закончить эту войну. Европа пыталась - крупнейшие государства убеждали Путина вернуться к международному праву, но безуспешно. Он фактически высмеял европейцев, "нормандский формат" и минские соглашения. История с момента нападения России 2014 года, эти девять лет, показала, что Европа не способна справиться с этим", - сказал Дуда.
Он отметил, что США - крупнейшая экономическая, военная, ядерная держава.
"И, как сказал ранее Дональд Трамп в ответ на различные угрозы Владимира Путина, у них обоих есть ядерная кнопка, и только Дональд Трамп может быть уверен, что его кнопка работает", - добавил польский президент.
Дуда подчеркнул, что Трамп твердо намерен положить конец войне в Украине.
"После очень тихих дипломатических усилий, когда он мягко, как некоторые его обвиняют, пытался убедить Россию и Путина достичь какого-то мирного соглашения с Украиной, мы должны надеяться, что Трамп будет использовать другие средства. Я думаю, прежде всего, о различных мерах экономического давления, чтобы заставить Россию прекратить это нападение на Украину. Пока это не удалось, и цинизм Путина остается очевидным", - добавил он.
Недавно министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что США и Европа решительно усилят санкции против России, если российский диктатор Путин не начнет мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".
Также ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции против России, если переговоры с Украиной не увенчаются успехом. Он считает, что эти санкции будут иметь разрушительное влияние на Россию.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США пока не вводят санкции, поскольку в таком случае Россия может отказаться от мирных переговоров.
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