"Целуют меня в задницу". Трамп резко высказался о попытках заключить с США торговую сделку
Президент США Дональд Трамп назвал тарифную политику его страны "войной с миром", но сразу отказался от этих слов. Страны, желающие нового торгового соглашения, по его словам, "целуют его в задницу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа, которого цитирует CNN.
"Я действительно думаю, что война с миром, которая не является войной вообще, потому что они все приезжают сюда. Япония приезжает сюда, пока мы говорим. Они летят в самолете, многие из них. Все они жесткие переговорщики", - заявил Трамп на президентском ужине Национального республиканского комитета Конгресса США.
Через некоторое время американский лидер добавил, что другие страны звонят ему, "умирают" и "целуют в задницу" ради нового торгового соглашения.
"Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите соглашение. Я сделаю все, что угодно, сэр", - добавил он.
Тарифная война Трампа
Недавно Трамп ввел пошлины для большинства крупнейших торговых партнеров США. Позже он подтвердил готовность вести переговоры с отдельными государствами мира по пошлинам и "заключать справедливые и выгодные сделки".
По словам американского лидера, для уменьшения тарифов на импорт другие страны должны предложить ему что-то "феноменальное".
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