ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп одягнув захисну маску вперше з початку пандемії

США, Неділя 12 липня 2020 05:06
Трамп одягнув захисну маску вперше з початку пандемії
Фото: Трамп в масці (CNN/скріншот)
Автор: Артур Родивилов

Глава Білого дому одягнув захисну маску під час візиту в лікарню

Президент США Дональд Трамп вперше публічно надів медичну маску під час відвідування військово-медичного центру ім. Уолтера Ріда поблизу Вашингтона. Раніше американський президент не одягав засобів індивідуального захисту публічно.

Про це повідомляє CBC.

Трамп для відвідування госпіталю, де лежать американські військові, які отримали поранення в ході бойових дій, вибрав маску темно-синього кольору із золотою президентської печаткою.

"Я думаю, це чудово - носити маску. Я ніколи не був проти масок. Але всьому свій час і місце", - заявив він.

Відзначимо, за останню добу в Сполучених Штатах було підтверджено 67 149 випадків зараження коронавірусом, це рекордний показник з початку епідемії.

Нагадаємо, з початку епідемії COVID-19 у США діагностували понад 3,2 мільйона випадків захворювання. Кількість загиблих перевищує 134 тисячі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Дональд ТрампКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся