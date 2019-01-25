Трамп і Конгрес США досягли коспромісу по "шатдауну", - WP

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп схвалив відновлення роботи уряду на три тижні

Президент США Дональд Трамп досяг з лідерами Конгресу США попередньої угоди про припинення призупинення роботи уряду ("шатдауна"). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Трамп схвалив відновлення роботи уряду на три тижні, залишивши для подальших переговорів питання про 5,7 млрд доларів, які республіканці вимагають виділити з бюджету на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. При цьому демократи готові надати на цей проект лише 1,3 млрд доларів.

Розбіжності щодо будівництва прикордонних загороджень стали причиною бюджетної кризи в країні.

До цього Сенат Сполучених Штатів не підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа з подолання бюджетної кризи.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не буде шукати альтернативне місце для свого щорічного звернення Конгресу і виступить в палаті представників після того, як відновиться робота уряду.

РБК-Україна писала, що лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заблокував голосування по двох законопроектах, запропонованих представниками Демократичної партії і націленим на відновлення часткового фінансування держустанов на тлі "шатдауна".