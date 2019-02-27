Трамп та Кім Чен Ин заявили, що розраховують на успішні переговори

Таку думку висловили обидва політики

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына началась в Ханое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как отмечается, Ким Чен Ын заявил, что США и КНДР преодолели препятствия, и поэтому лидеры двух стран сегодня проводят встречу. Ким Чен Ын выразил надежду, что этот саммит будет успешным.

Со своей стороны, Трамп заявил о наибольшем прогрессе в отношениях с лидером КНДР и выразил надежду, что переговоры пройдут "очень успешно". Трамп также отметил, что до сих пор настаивает на полной денуклеаризации Северной Кореей, как условия для отмены санкций.

РБК-Украина писало, что встреча Трампа и Ким Чен Ына начнется в 11:40 по киевскому времени из коротких переговоров. После этого запланирован совместный ужин с помощниками в пятизвездочном отеле Metropole.

Ожидается, что в рамках этих встреч стороны начнут обсуждать дорожную карту денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время сообщается, что основные встречи будут проходить в четверг. На 28 февраля также запланированы пресс-конференции и подписания соглашений по итогам саммита.