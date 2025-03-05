Трамп говорит о "серьезных сигналах" РФ о готовности к миру с Украиной

Во время своего выступления американский президент рассказал, что сегодня "получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир".

"Я ценю, что он прислал это письмо", - отметил президент США.

Он также рассказал, что "мы имели серьезные разговоры с россиянами, мы получили серьезные сигналы, что они готовы к миру". И добавил: "разве это не прекрасно?"

"Если вы хотите завершить войну, надо говорить с обеими сторонами", - подчеркнул американский лидер.

Также Трамп в своей речи в Конгрессе сказал, что "миллионы" украинцев и россиян уже были убиты в "конфликте".

Кроме того, по словам американского лидера, США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины.

"Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?" - добавил он.

Выступление Трампа перед Конгрессом США

Как сообщалось ранее, ожидалось, что американский президент США Дональд Трамп в нынешнем обращении к Конгрессу затронет несколько главных тем, среди которых должен также обсудить пути прекращения российско-украинской войны.

По данным канала Fox News, Трамп представит Конгрессу планы по завершению войны в Украине.

Отметим, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира. А также во вторник президент Украины призвал к перемирию в небе, на море и в энергетике.