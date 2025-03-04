Трамп завтра представит Конгрессу планы по завершению войны в Украине, - Fox News
Президент США Дональд Трамп завтра, 5 марта, выступит в Конгрессе. В частности, он может представить планы по завершению войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Официальные представители Белого дома рассказали телеканалу, что речь под названием "Обновление американской мечты" будет состоять из четырех основных разделов:
- достижения второго срока Трампа в стране и за рубежом;
- что администрация Трампа сделала для экономики;
- требования к Конгрессу принять дополнительное финансирование для обеспечения безопасности границ;
- планы президента по установлению мира во всем мире.
Источники Fox News рассказали, что президент расскажет о "достижениях своей администрации за необычайно успешный первый месяц пребывания у власти, как дома, так и за рубежом".
Также в своем обращении президент потребует от Конгресса принять дополнительные меры по обеспечению безопасности границ для финансирования депортации и продолжения строительства пограничной стены вдоль южной границы США.
Один из собеседников телеканала добавил, что Трамп в своем выступлении "изложит свои планы по прекращению войны в Украине". Он также сосредоточится на работе своей администрации по освобождению всех заложников боевиков ХАМАС.
Стоит заметить, что выступление Трампа в Конгрессе состоится завтра в 4 утра по киевскому времени.
План Трампа по завершению войны
Напомним, ранее СМИ писали о том, что спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог должен был представить план по завершению войны РФ против Украины во время своего участия в Мюнхенской конференции безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля.
Позже сам Келлог подчеркнул, что он не будет представлять план, поскольку это должен сделать сам Трамп.
К слову, в последнее время президент США усилил давление на Украину. В частности, сегодня, 4 марта, стало известно, что он прекратил поставки оружия для украинских военных.
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