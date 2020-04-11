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Трамп видав указ про надання допомоги Італії у боротьбі з COVID-19

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 09:21
Трамп видав указ про надання допомоги Італії у боротьбі з COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Допомога повинна включати в себе медичні та гуманітарні товари

Президент США Дональд Трамп видав указ про надання допомоги Італії у боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Як зазначається, допомога повинна охоплювати медичні та гуманітарні товари, створення польових госпіталів.

Також у документі сказано, що кілька міністрів повинні прийняти різні заходи для надання допомоги Італії, в тому числі надати підтримку розміщеним в Італії військовим США.

Нагадаємо, раніше в США схвалили кредитування малого бізнесу на 168 мільярдів доларів. Уряд схвалив 661 тисячу кредитів малому бізнесу в рамках боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в березні Сенат США затвердив виділення екстреного фінансування на суму 2 трильйони доларів для ослаблення економічних наслідків кризи. З цієї суми 250 млрд доларів було заплановано на виплату допомоги на випадок безробіття.

Раніше глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва порівняла нинішня криза з часами Великої депресії.

Зазначимо, раніше США назвали новим центром пандемії COVID-19 у світі.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІталіяКоронавірус
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