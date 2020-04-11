Трамп издал указ об оказании помощи Италии в борьбе с COVID-19

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Помощь должна включать в себя медицинские и гуманитарные товары

Президент США Дональд Трамп издал указ об оказании помощи Италии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отмечается, помощь должна включать в себя медицинские и гуманитарные товары, создание полевых госпиталей.

Также в документе сказано, что несколько министров должны принять различные меры для оказания помощи Италии, в том числе дать поддержку размещенным в Италии военным США.

Напомним, ранее в США одобрили кредитование малого бизнеса на 168 миллиардов долларов. Правительство одобрило 661 тысячу кредитов малому бизнесу в рамках борьбы с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в марте Сенат США утвердил выделение экстренного финансирования на сумму 2 триллиона долларов для ослабления экономических последствий кризиса. Из этой суммы 250 млрд долларов было запланировано на выплату пособий на случай безработицы.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сравнила нынешний кризис со временами Великой депрессии.

Отметим, ранее США назвали новым центром пандемии COVID-19 в мире.