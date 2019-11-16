Трамп цікавився справою Байдена в Україні, - дипломат США

Президент США Дональд Трамп влітку 2019 року активно цікавився розслідуванням справи Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в Україні. Про це на закритій зустрічі з конгресменами заявив співробітник посольства США в Україні Девід Холмс, передає The New York Times.

Зокрема, на закритій зустрічі Холмс підтвердив факт телефонної розмови Трампа з постпредом США при ЄС Гордоном Сондлендом, в якому президент США цікавився справою Байдена. За словами Холмса, 26 липня він був у ресторані разом з Сондлендом, коли йому зателефонував Трамп.

Дипломат стверджує, що президент США питав у Сондленда, чи має намір президент України Володимир Зеленський почати розслідування по справі Байдена. Постпред США запевнив Трампа, що Зеленський нібито готовий виконати будь-які вимоги Вашингтона.

За словами Холмса, після телефонної розмови він запитав у Сондленда, як Трамп ставиться до України, на що той відповів, що президента США цікавить лише розслідування по справі Байдена, а доля України абсолютно не хвилює. Дипломат після цього відразу ж повідомив про подію Вільяма Тейлора.

Нагадаємо, вчора була опублікована стенограма першої розмови Трампа і Зеленського. Президент США, зокрема, в квітні привітав Зеленського з перемогою на виборах і запросив його до Вашингтона.